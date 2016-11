Chemnitz: Nisse Lüneburg - Sieger des Großen Preises von Sachsen

Beim Großen Preis von Sachsen standen am letzten Oktoberwochenende die Finals der Touren auf dem Prüfungsprogramm. Vor vollem Haus stellte sich den Reitern im „Großen Preis von Sachsen“ um den Preis vom Autohaus Pichel ein überaus anspruchsvoller Parcours. Nur fünf Starter erreichten fehlerfrei die Siegerrunde. Die bis zum letzten Reiter spannend blieb. „Ganz oder gar nicht“ – mit dieser Devise setzte der Vorjahreszweite Nisse Lüneburg mit seinem 13-jährigen niederländischen Wallach Westbridge als vorletzter Starter eine erneute Bestmarke, die auch der Sachse Matthias Lucas als letzter Starter nicht einholen konnte. Und so freute sich der aus Hetlinger über den Sieg und einen fabrikneuen Ford Fiesta als Ehrenpreis. „Ich bin von Anfang an in Chemnitz dabei und freue mich, dass es in diesem Jahr mit dem Sieg geklappt hat. Es ist ein tolles Turnier mit sehr guten Bedingungen für Reiter und Pferde. Man merkt, dass die Veranstalter mit viel Engagement und Herzblut dieses Turnier auf die Beine stellen. Ich komme auch nächstes Jahr wieder sehr gern nach Chemnitz.“, so der sympathische Schleswig-Holsteiner bei der abschließenden Presserunde.