Noch nie war das Interesse in München größer als an diesem hoch qualitätsvollen Jahrgang, den die Deutschen Sportpferde dominierten. Die feierliche Ehrung der 2017 wieder eingeführten Siegerhengste mit der neu komponierten Hymne der Deutschen Sportpferde rührte zahlreiche Züchterherzen.

Der Siegerhengst Dressur, ein Sohn des Desperados a.e. M. v.Diamond Hit gezogen von Beate Fischer aus Singham begeisterte am Freitag vor ausverkauftem Haus auch an der Longe mit fulminanten Bewegungsabläufen und der später in der Auktion sehr begehrt war. Letztlich schlug der Hammer bei der Münchnerin Sara Marburg bei 310.000 Euro zu - ein neuer Preisrekord. Der Zuchthof Wadenspanner in Rottenburg an der Laaber wird den Dunkelbraunen auf seine Station bekommen. Heiß begehrt war ein gekörter Sohn des Doppel-Weltmeisters Sezuan a. e.M. v. Hotline. Er ging nach Dänemark und brachte 250.000 Euro. Für 170.000 Euro wechselte der Sohn des Scuderia, sowie der Sohn des Diamo Gold für 175.000 Euro nach Österreich.