Lars Nieberg dominiert in Schwerin

Auch der frisch gebackene Sieger des Weltcupspringens Niklas Krieg machte sich von Leipzig aus auf den Weg in die Mecklenburg-Vorpommersche Landeshauptstadt und machte in Schwerin mit dem Siegen weiter. Mit Ayers Rock verwies er in der ersten Qualifikation zum Großen Preis alle w 82 Starter auf die Plätze..

Fünf Siege für Wulschner jun. hintereinander

Bereits an den ersten beiden Turniertagen hatte der gebürtige Mecklenburger Benjamin Wulschner, Sohn von Ostdeutschlands bekanntestem und beliebtestem Springreiter Holger Wulschner, fünf von sechs Springprüfungen für sich entschieden. Dazu kamen im Verlauf des Turniers ein weiterer Sieg und zahlreiche gute Platzierungen. „Ich bin ganz zufrieden mit meinen Pferden und dem Erlös. Es war schön hier, ich komme gern nach Mecklenburg“, lässt der Wulschnerjunior mit schwäbischem Dialekt ein wenig Heimweh durchklingen.

5500 Zuschauer kamen an den vier Turniertagen in die Sport- und Kongresshalle. 200 Reiter aus 22 Nationen brachten rund 500 Pferde an den Start. Die 3. Auflage findet im Januar 2017 vom 12. bis 15. statt. Christine Pantel

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in unserer Februar-Ausgabe!