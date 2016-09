19. Partner Pferd Leipzig

Auf Rang zwei kam der Ire Denis Lynch mit dem 13jährigen Hannoveraner Hengst All Star, Dritter wurde der Niederländer Harie Smolders mit dem 12jährigen Hengst Don VHPZ. Aus ostdeutscher Sicht war hier nur Holger Wulschner aus Rostock mit dem 11jährigen Holsteiner Casall-Sohn BSC Cha Cha Cha eingeritten und kassierte am Ende acht Fehlerpunkte.

Spannend ging es auch beim Finale im Partner-Pferd-Cup-Finale zu. Die 30 besten Paare aus den Qualifikationen waren hier am Start, als es nach dem 10 Paar einen teilweisen Stromausfall gab, dem die Lautsprecher, die Zeitmessanlage und ein Teil des Parcours zum Opfer fiel. Da es sich um einen größeren Schaden und nicht um eine kleine Sicherung handelte, war nicht abzusehen, ob der Schaden schnell wieder behoben werden könnte, ein Trafo war defekt. Nach über einer Stunde wollte der Veranstalter die Prüfung für beendet erklären und das Preisgeld gerecht und reglementtreu aufteilen. Doch die Jungs wollten reiten. Schließlich fieberten sie das ganze Jahr auf das Topereignis hin. Außerdem ging es für die besten Drei um Startplätze in den folgenden internationalen Prüfungen. Und noch während die Debatten ob der Verfahrensweise hitzig geführt wurden, ging plötzlich das Licht wieder an. Schnell wurden die Pferde wieder aus ihren Boxen geholt, warm geritten und auf gings in den Parcours.

Den verließ am Ende der Brandenburger Robert Bruhns aus Karstädt mit Gepsom vor Vorjahrssieger Chrsitoph Kauert (Magdeburg) mit Orplid und gegen 0 Uhr nahmen sie die Glückwünsche entgegen. Dafür fiel die anschließend geplante Einlaufprüfung zum Finale der German Horse Pelletstour aus.