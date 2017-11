„Moritzburger Hengsttage“ am 01. und 02. Dezember 2017

Mitteldeutsche Körung Sächsisch-Thüringisches Schweres Warmblut – das Körlot steht!

Den Abschluss der Zuchtsaison bildet für die Schweren Warmblutzüchter auch 2017 wieder die Körung der Rasse Sächsisch-Thüringisches Schweres Warmblut in Moritzburg. Am ersten Advents-Wochenende wird allen Fans dieser Rasse ein abwechslungsreiches Programm rund um die Schweren Warmblüter geboten. Den Auftakt macht am Freitagmittag der schon zur Tradition gewordene Züchterstammtisch. Nach dem Messen und Identifizieren der 21 zur Körung zugelassenen Junghengste, stehen dann am Nachmittag die ersten Präsentationen mit der Pflastermusterung und dem Freilaufen auf dem Zeitplan. Am Abend lädt der Pferdezuchtverband zum Züchterabend ein, der diesmal wieder in Adams Gasthof stattfinden wird.