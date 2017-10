Kartenverlosung für den „Großen Preis von Sachsen“ vom 27. - 29. Oktober 2017 in Chemnitz

Anfänglich in der Zwickauer Stadthalle stattfindend, zog das internationale Reit- und Springturnier vor einigen Jahren nach Chemnitz auf das Messegelände um und findet dort inzwischen schon zum 5. Mal statt.

Insgesamt feiert der „Große Preis von Sachsen“ in diesem Jahr ein Jubiläum.

Welches ist es?

A: das 10.

B: das 15. oder

C.: das 20. Jubiläum

Ihre hoffentlich richtige Antwort erwarten wir bis zum 23. Oktober 2017

per Mail unter: beamon-verlag@t-online.de., Fax: 034293/477493 oder per Post an: BeaMon-Verlag Pferde im Osten, Weidenweg 4, 04683 Belgerhain/ OT Threna

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück und vergessen Sie bitte Ihre Adresse und Ihre Telefon-Nr. nicht.

Ihr Team vom BeaMon-Verlag