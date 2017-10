Weltmeisterschaften der Zweispänner 2017 in Lipica (Slowenien):

Großen Anteil am Erfolg von Sebastian Warneck hatte gleich am Anfang des Wettbewerbs eine glänzende Dressurvorstellung. Zwar belegte er hier nur den fünften Platz (44,01), doch hierbei lagen die Richter Bert Jambon (BEL) und Zsuzsanna Mihok (HUN) mit ihrer Bewertung völlig daneben. Dann holte er mit einer hervorragenden Vorstellung und kluger Fahrweise gegenüber den Mitbewerbern im Marathon auf (112,30). So lag er vor dem abschließenden Kegelfahren in Lauerposition an vierter Stelle. Mit nur minimalen Zeitfehlern (2,54) belastet, setzte er die vor ihn liegenden Jozsef Dibak (ITA) und den Schweizer Beat Schenk mächtig unter Druck, so dass er sich bis zur Silbermedaille vorkämpfen konnte. Das alles auf regenschwerem und kniffligem Parcours.

Unser besonderer Glückwunsch an ihn geht auch deshalb, weil er sich mit Martin Hölle gegen einen „Berufsfahrer“ mit professionellem Training in den Niederlanden, behaupten konnte.



