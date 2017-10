PARTNER PFERD 2018 – Ticket-Vorverkauf für Weltcup-Turnier startet

Vom 18. bis 21. Januar ist es wieder so weit: Die PARTNER PFERD, präsentiert von der Sparkasse Leipzig und der Sparkassen-Finanzgruppe Sachsen, wird erneut auf der Leipziger Messe rund 70.000 Besucher mit einem internationalen Fünf-Sterne-Reitturnier mit dreifacher Weltcup-Station, spektakulären Abendshows, Information und Vorführungen im Aktionsring sowie einer unterhaltsamen Kinder-Erlebniswelt begeistern. In der Expo werden rund 250 Aussteller aus dem In- und Ausland Pferde- und Reitsportbedarf präsentieren. Die begehrten Tickets für die PARTNER PFERD sind seit dem 1. September 2017 online und im Vorverkauf erhältlich.