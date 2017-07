Gewinnspiel Global Jumpings Berlin

Liebe Leserinnen und Leser,

unsere Kartenverlosung anläßlich der Global Jumpings von Berlin am kommenden Wochenende ist abgeschlossen. Die Frage war, wie der Garten innerhalb des Messegeländes in Berlin heißt, in dem das hochrangige unternationale Turnier stattfindet. - Sommergarten - lautete natürlich die richtige Antwort und fast alle haben es gewusst.

Unter Ausschluss des Rechtsweges wurden folgende Gewinner gezogen:

2 x 2 Karten für Samstag, den 29. Juli gehen an:

Ulrike Abel in Potsdam und

Martin Kirchner aus Falkensee

3 x 2 Karten für Sonntag, den 30. Juli gehen an:

Peter Hansche in Prettin

Daniela Frederich in Planebruch und

Klaus Kander in Cottbus

Den Gewinnern herzlichen Glückwunsch und alle, die diesmal nicht dabei waren seien getröstet:

Das war nicht die letzte Kartenverlosung.

Ihr Team vom BeaMon-Verlag