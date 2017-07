Großes Vielseitigkeitsturnier und Landesmeisterschaften in Crawinkel

Starkes Nennungsergebnis mit Spitzenreitern

Das thüringische Crawinkel wird vom 21. bis 23. Juli zum Treffpunkt der Vielseitigkeitsreiter aus ganz Deutschland. Auf dem Gelände der Agrar GmbH Crawinkel, aufgrund ihres einzigartigen Naturschutzprojektes national wie international auch als Thüringeti bekannt, werden an dem Wochenende rund 300 Pferde erwartet, die mit ihren Reitern mehr als 550 Starts absolvieren.



Das Programm ist höchst abwechslungsreich. Von der Führzügelklasse für die jüngsten Reiter über zahlreiche Aufbau- und Basisprüfungen für den vierbeinigen Nachwuchs bis hin zu drei Vielseitigkeitsprüfungen der Klassen A bis M. Besondere Schwerpunkte werden die Thüringischen Landesmeisterschaften Vielseitigkeit der Erwachsenen sowie die Championate der vier-, fünf- und sechsjährigen sächsisch-thüringischen Geländepferde sein, die im Rahmen der Geländepferdeprüfungen ausgetragen werden. Die herrliche Landschaft und die guten Rahmenbedingungen locken Reiter aus ganz Deutschland an. Darunter ist auch der einstige Olympiareiter Bodo Battenberg aus dem bayerischen Markt Rettenbach, der gleich mit einem halbe Dutzend Pferden in den verschiedenen Prüfungen an den Start gehen will.