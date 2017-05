Global Jumping Berlin - Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Berlin - In etwas mehr als zwei Monaten geht in der Hauptstadt der Vorhang auf für das neue internationale Springreitturnier auf Fünf-Sterne-Niveau: GLOBAL JUMPING BERLIN. Vom 28. bis 30. Juli 2017 locken Spitzenbedingungen und eine authentische Berliner Kulisse, nämlich der Sommergarten unter dem Berliner Funkturm, sowie ein Preisgeld von über 1.000.000 Euro die Weltelite im Springsattel in die Hauptstadt. Eigens für diesen Event sind der deutsche Marktführer der Reitsport-Veranstaltungsagenturen EN GARDE Marketing GmbH und die Tops Equestrian Events BV ein Joint Venture eingegangen und haben die Berlin Equestrian Events GmbH gegründet.