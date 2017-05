FN-Vorstandsmitglied reitet beim Pferdefestival

Redefin – Im vergangenen Jahr war er beim Pferdefestival Redefin der erfolgreichste Reiter aus Mecklenburg-Vorpommern, als Ranglistenkönig von Mecklenburg-Vorpommern im Springen kehrt er zurück. Für Holger Wulschner hat sich in den 12 Monaten seit dem Pferdefestival 2016 einiges verändert. Aktuell wurde der Springreiter aus Passin in das Spitzengremium der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) gewählt. Beim Pferdefestival vom 12. - 14. Mai auf dem Landgestüt Redefin ist also ein FN-Vorstandsmitglied in Weltranglistenprüfungen im Einsatz.

Für das Weltcup-Finale in Omaha konnte sich Wulschner qualifizieren, verzichtete aber, weil sein Pferd nicht hundertprozentig fit war. Am vergangenen Wochenende gewann der 53 Jahre alte Profi den Großen Preis von Mannheim und kurz zuvor wählte die Mitgliederversammlung des deutschen Reitsportverbandes Wulschner in den Vorstand. Vor einiger Zeit bereits habe FN-Präsident Breido Graf zu Rantzau ihn gefragt, ob er sich vorstellen könne, mit zu arbeiten. „Ich habe mich erstmal erkundigt, welche Verpflichtungen ich eingehe und dann überlegt“, so Wulschner, „meinen Betrieb habe ich ja schon vor einiger Zeit etwas verkleinert, also war die Entscheidung nicht so schwer.“