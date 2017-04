Vier Pfoten beim Pferdefestival Redefin

Aber wer ganz schnell ist und die richtige Lösung parat hat, für den gibt es eventuell 2 x 3 Tribünenkarten für Sonntag, den 14. Mai zu gewinnen.

Also aufgepasst:

Was befindet sich hinter dem großartigen klassizistischen

Portal am Springplatz:

1.) eine Kirche?

2.) ein Wirtshaus?

3.) eine Reithalle?

4.) Stallungen?

Ihre hoffentlich richtige Antwort senden Sie uns bitte ganz schnell bis zum

09. Mai 2017 an: beamon-verlag@t-online.de oder per Fax an 034293/477493

Die ersten drei richtigen Einsendungen haben gewonnen!!!

Bitte Ihre Anschrift und Tel.-Nr. nicht vergessen.

Und nun viel Glück!