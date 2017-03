5. DSP Freispring-Cup bei der PARTNER PFERD in Leipzig Brandenburger Doppelerfolg für Catch Me P und Cassiko

Mit eindrucksvollen Sprüngen flog einer der jüngsten Teilnehmer zum Sieg. Der gerade erst vierjährig gewordene Cador-Quattro B- Nachkomme Catch Me P aus der Zucht der Pfitzmann GbR aus dem Löwenberger Land/BB erhielt von den Richtern jeweils 9,0 für Vermögen und Manier, was in der Summe 18 Punkte und den Sieg bedeutete. Die Richter lobten seine Übersicht und Leichtfüßigkeit.