20. Partner Pferd in Leipzig - Belgier Gregory Wathelet gewinnt erstmals Großen Preis im Sparkassen-Cup

Der 20. Sieger im Sparkassen-Cup – Großer Preis von Leipzig heißt Gregory Wathelet und kommt aus Belgien. Bei der PARTNER PFERD gehen somit auch die meisten Punkte im Longines FEI World Cup an den 36-Jährigen.

16 Paare hatten es ins Stechen geschafft, in dem es um 160.000 Euro und wertvolle Punkte für das Longines FEI World Cup-Ranking ging. Am Ende siegte der Vize-Europameister von 2015 Gregory Wathelet aus Belgien mit Coree: „Ich hatte schon das Gefühl, schnell zu sein, aber nach mir kamen noch zwei sehr schnelle Kollegen, da habe ich schon nochmal gezittert. Ich bin sehr froh, dass es so gelaufen ist.“ Das kommt Wathelet äußerst gelegen, denn er würde gerne sein allererstes Weltcup-Finale bestreiten.