20. PARTNER PFERD wird live übertragen –TV- und Streaming-Zeiten des Spitzenevents

Der Mitteldeutsche Rundfunk lässt es sich nicht nehmen, das herausragende Sportevent für Leipzig und die Region, die PARTNER PFERD in der Leipziger Messe, live auf die Bildschirme zu bringen. Das dreifache Weltcupturnier mit Wertungsprüfungen im Longines FEI World Cup der Springreiter, sowie FEI World Cup der Gespannfahrer und Voltigierer zieht internationale Spitzenpferdesportler in die Sachsenmetropole. Wer nicht selbst in die Messehallen kommt, kann Live-Übertragungen im TV und Stream verfolgen.

Im Rahmen der Sendung „Sport im Osten“ überträgt das MDR-Fernsehen am Sonntag, den 22. Januar von 14.10 Uhr bis 15.30 Uhr live den Longines FEI World Cup™ im Sparkassen-Cup – Großer Preis von Leipzig.

Im MDR Stream sind folgende Übertragungen geplant:

Freitag, 20. Januar 2017, ab 20.00 bis 22.00 Uhr „Sparkassen Jubiläums-Gala“ mit Jubiläums-Show: www.mdr.de/sport

Samstag, 21. Januar 2017, ab 15.15 Uhr „Championat von Leipzig“, internationale Springprüfung: www.mdr.de/sport

Alle weiteren Prüfungen:

werden live von www.clipmyhorse.tv übertragen.

SySa / EquiWords

Tickets für die Jubiläumsveranstaltung

Tickets für alle vier Veranstaltungstage können online unter www.partner-pferd.de/ticket, unter der Vorverkaufsnummer (0341) 14 14 14 oder an den bekannten Vorverkaufsstellen erworben werden.

Infos zu den Tickets und Bestellung erfolgt über www.partner-pferd.de