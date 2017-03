Informationstag Beruf Pferdewirt

Alle Interessierten für den Beruf Pferdewirt haben am 5. November die Gelegenheit in Moritzburg einen Einblick in das Berufsbild zu bekommen. Ab 10.00 Uhr werden die Bundesvereinigung der Berufsreiter und Mitarbeiter der Sächsischen Gestütsverwaltung über das Anforderungsprofil, den Ausbildungsvertrag und die Berufsaussichten informieren. Am Nachmittag besteht die Möglichkeit vor einer Testkommission vorzureiten, um die reiterlichen Fähigkeiten abschätzen zu lassen. Dabei stehen auch gern die Moritzburger Auszubildenden für Fragen zur Verfügung.