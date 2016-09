Voltigieren: Der Sachse Daniel Kaiser ist Weltcupsiger

Daniel Kaiser ist der Weltcup-Sieger Voltigieren der Herren. Dank einer fantastischen ersten Runde, bei der Kaiser auf seinem Pferd Down Under (Longenführerin: Nina Vorberg) seine neue „Houdini“-Kür präsentierte, hatte der Sachse auch am Ende die Nase vorn. Denn der als Topfavorit gestartete Europameister Jannis Drewell (vorgestellt von Simone Drewell auf Diobolus) konnte zwar im zweiten Durchlauf noch einmal auftrumpfen, blieb aber im Gesamtergebnis knapp hinter seinem Konkurrenten. „Natürlich hätte ich hier gerne gewonnen“, sagte der Europameister, „aber ich gönne auch Daniel den Sieg.“