Kartenverlosung Partner Pferd – die Gewinner stehen fest

Und hier kommen nun die endgültigen Kartengewinner zur Partner-Pferd in Leipzig vom 14. - 17.01.2016

5 x 2 Freikarten für Freitag, den 15. Januar, einschließlich

Sparkassen-Sportgala erhalten:

Maria Konzack aus Turnow

Lisa Seidel aus Reuth

Kristin Langhammer aus Sandersdorf-Brehna OT Roitsch

Pascale Hempel aus Nebra und

Anja Tröger aus Erfurt

2 x 2 Freikarten für Samstag, den 16. Januar einschließlich

Wernesgrüner Pferdenacht gehen an:

Jana Dietzel aus Elsterberg und

Maria Ludwig aus Cottbus

und last but not least

2 x 2 Freikarten für Sonntag, den 17.01.2016 gehen an:

Uwe Knorrn nach Leipzig und

Nancy Krause in Aschersleben

Allen Gewinnern gilt unser Glückwunsch (sie wurden bereits informiert) und die anderen bitten wir nicht traurig zu sein. Es werden bald wieder Karten für eine interessante Pferdeveranstaltung verlost.

Ihr Team vom BeaMon-Verlag